جهود

أثنى قرّاء على الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات المعنية في أنحاء الدولة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، الذي تعرّضت له الدولة خلال الأيام الماضية، لاسيما ما يخص تنظيم المرور وشفط تجمعات مياه الأمطار.

سلوك

رصد روّاد للأماكن الصحراوية (البر)، خلال الأيام الماضية، ترك بعض الناس مخلفات القمامة على الكثبان الرملية وبالقرب من مجاري الأودية، متجاهلين أن هذا الأمر يضر البيئة، ويشوّه المنظر العام لهذه الأماكن الطبيعية التي تعد متنفساً لكثيرين، لاسيما خلال هذا الموسم.

تشويه

لاحظ قرّاء، في الفترة الأخيرة، وجود أخطاء لغوية كثيرة على لافتات أعمال الطرق في بعض إمارات الدولة، وكذلك مركبات أسطوانات الغاز وغيرها، حيث تتم ترجمتها من «الإنجليزية» إلى «العربية» بشكل خطأ، مقترحين تنظيم حملات تحافظ على هوية اللغة العربية من التشويه.

دراجات

شكا سكان في بعض مناطق العين قيام فئة من الشباب، بعمر 15 عاماً وأقل، بقيادة دراجات كهربائية (سكوترات) في الشوارع، والسير على أرصفة المشاة بسرعات عالية تربك الآخرين، فضلاً عن سيرهم في الفترة المسائية من دون إنارة، ما قد يشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين في حال وقوع حوادث.

رقابة

اقترح متسوقون في مراكز كبرى تشديد الرقابة في الكافيهات وبجانب دورات المياه، مشيرين إلى أن بعض مرتادي هذه الأماكن لا يلتزمون بتعليمات عدم التدخين، ويدخنون السجائر الإلكترونية ويسببون إزعاجاً للآخرين.