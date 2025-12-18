أسعار

شكا عدد من المستهلكين في دبي قيام محال ببيع منتجات بأسعار أعلى من المتداولة في منافذ أخرى، إضافة إلى ملاحظات حول إزالة الأسعار المدونة على بعض العبوات، ما قد يؤدي إلى بيعها بقِيَم تفوق أسعارها الحقيقية، وشددوا على ضرورة الالتزام بإظهار الأسعار المعتمدة بوضوح بما يدعم عدالة التسعير، ويحافظ على ثقة المتعاملين وجودة تجربة التسوق في الإمارة.

صرف

أبدى مقيمون بمنطقة الصجعة الصناعية في الشارقة انزعاجهم الشديد من ظاهرة «طفح الصرف» الذي يتسبب في انتشار روائح كريهة وحشرات، مشيرين إلى أن هذا الأمر يثير استياء سكان ومترددين على المنطقة، ما يستدعي تكثيف جولات التفتيش والصيانة في المنطقة.

مركبات

شكا سكان بمنطقة شرقان في الشارقة، وتحديداً المقابلة مباشرة لمنطقة البطينة، من تكدّس المركبات واستغلال المواقف أمام المنازل، وذلك نتيجة تهرّب العديد من مالكي السيارات من دفع رسوم المواقف المطبّقة في المنطقة، ما يدفعهم إلى ركن مركباتهم في المنطقة لساعات طويلة وبشكل يومي، وهذا الأمر سبّب للسكان ازدحاماً دائماً وصعوبة في إيجاد مواقف لمركباتهم الخاصة أمام منازلهم، إضافة إلى الإزعاج الناتج عن الحركة المستمرة للمركبات، مشددين على ضرورة اتخاذ الحل المناسب الذي يضمن حق سكان المنطقة في استخدام المواقف المحيطة بمنازلهم ويمنع استغلالها كمواقف بديلة للتهرّب من الرسوم.

«زروب»

ذكر سكان بمنطقة غوب في دبا الفجيرة أنهم يعانون انبعاث روائح كريهة من «زروب» حظائر الأغنام والمواشي في المنطقة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب تلوث الجو وانتشار الأمراض، خصوصاً لدى من يعانون من الحساسية، ولفتوا إلى أنه سبق لهم تقديم شكوى للجهات المعنية.

