قطط

قال مرتادون للقناة المائية في دبي إنهم يعانون انتشار قطط سائبة بكثرة على امتداد القناة، مشيرين إلى أن بعض الناس يحاولون إطعامها ما يتسبب في ترك بقايا الأكل على ممرات المشاة في المكان، ما يشوّه المنظر العام للوجهة، فضلاً عن أن تلك القطط السائبة قد تحمل أمراضاً وعدوى وطفيليات قد تنتقل إلى البشر عند المخالطة أو الخدش.

وحدات

لاحظ سكان بمناطق عدة في مدينة العين، خصوصاً المناطق السكنية القديمة، تقسيم المساكن الشعبية والفلل إلى وحدات عدة، بهدف تأجيرها لأكبر عدد ممكن، ومن دون وجود عقد إيجار موثق، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب تكدس العزاب بشكل كبير في الوحدة السكنية، فضلاً عن زيادة أحمال الكهرباء والأجهزة على المسكن، ما قد يسبب مشكلات وحدوث حرائق، وشددوا على أن تكثيف الحملات التفتيشية يساهم في ضبط عملية تأجير الوحدات السكنية بشكل قانوني.

توصيل

شكا سكان في منطقة واحة دبي للسيليكون عدم مراعاة سائقي دراجات التوصيل أولويات الطريق أو ممرات المشاة، مشيرين إلى أنهم يقودون دراجاتهم بطرق خطرة، فضلاً عن استخدامهم ممرات المشاة للانتقال من اتجاه لآخر، ما يشكل خطراً على المارة واستياء بشكل كبير.

رقابة

اقترح متسوقون في الشارقة عمل حملات تفتيشية مكثفة، وتشديد الرقابة على المحال التجارية (السوبر ماركت) في المناطق الصناعية المكتظة بالبنايات السكنية، مشيرين إلى أنهم لاحظوا انبعاث روائح كريهة من أقسام الأسماك واللحوم، ولون المنتجات يميل إلى الأسود والأزرق، فضلاً عن الروائح الكريهة في بعض المحال.

