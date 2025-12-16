ردّ

ردّاً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن عدم توافر مواقف مجانية لعدد من المرضى والمراجعين لعيادة ند الحمر في دبي بالقرب من العيادة، إذ إن المواقف المحيطة بالمركز جميعها مدفوعة، ما يضطرهم إلى دفع رسوم إضافية أثناء زيارتهم الطبية، أو البحث عن مواقف بعيدة تزيد من صعوبة الوصول للعيادة، خصوصاً لكبار السن، تؤكد هيئة الطرق والمواصلات في دبي «أنه في إطار جهودها الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام المواقف العامة، وضمان سهولة توافرها للمستخدمين الفعليين، تم إخضاع المواقف للرسوم، ضمن نطاق العيادة والمدرسة الواقعة ضمن النطاق نفسه، وذلك للحد من الاستغلال الخاطئ للمواقف مثل إشغال المواقف المجانية لفترات طويلة أو مبيت المركبات فيها من دون مبرر، ويعد تطبيق الرسوم أداة تنظيمية لإدارة الطلب، وليس بهدف فرض أعباء مالية إضافية على الجمهور، بل لتحسين كفاءة استخدام المواقف العامة التي تتبع مرافق حيوية تعمل على مدار الساعة، علماً بأن كبار المواطنين وأصحاب الهمم، مشمولون بتصاريح مجانية لاستخدام المواقف من دون رسوم، إضافة إلى فئات أخرى مستحقة مثل الكادر الطبي، وبعض الحالات الصحية المزمنة، ويتم التقديم من خلال شركة (باركن)».

حظائر

شكا سكان بمنطقة الدقداقة في رأس الخيمة، وجود حظائر الأغنام بين المساكن، ما يسبب أوساخاً وانتشاراً للحشرات، فضلاً عن الروائح الكريهة التي تنبعث من هذه الحظائر، معربين عن استيائهم من هذا الأمر.

إشارة

أعرب سائقون على دوار التعاون في الشارقة من جهة الممزر، عن استيائهم من قصر مدة الإشارة الضوئية حينما تكون باللون الأخضر، التي تسمح بمرور ثلاث أو أربع مركبات فقط، ثم تصبح حمراء لمده لا تقل عن ثلاث أو أربع دقائق، الأمر الذي يسبب ازدحاماً على هذا الدوّار الحيوي.