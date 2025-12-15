درّاجات

قال سكان بمنطقة الخزامية في الشارقة إنهم يعانون بشكل كبير قيادة راكبي الدرّاجات الهوائية عكس السير، ومن دون ارتداء السترات الفسفورية، مشيرين إلى أنهم يشكلون هاجس خطر كبيراً على سائقي السيارات ومرتادي طرق المنطقة، لذا يطالبون المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

إزعاج

شكا سكان بالمدينة العالمية في دبي الأصوات العالية والضجيج المستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، جراء سهر بعض الأشخاص في الحدائق الخاصة بالمباني السكنية في المدينة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب إزعاجاً شديداً للسكان، خصوصاً العائلات والأطفال.

رعونة

انتشرت قيادة الدرّاجات النارية ذات الدفع الرباعي بين فئة المراهقين في المناطق الخارجية ببعض إمارات الدولة، من دون التقييد بشروط السلامة العامة والالتزام بالقيادة الآمنة، خصوصاً في البر، ومع دخول فصل الشتاء، إذ إنهم يجوبون بها الطرقات والكثبان الرملية بشكل فيه تهور ورعونة، ما يتسبب في وقوع حوادث نتيجة أسباب عدة، منها عدم إلزام الأهالي أبناءهم بشروط السلامة العامة، والسماح لهم، وهم دون السن القانونية، بقيادة هذه الدرّاجات.

مشاة

لاحظ سائقون تكرار عبور موظفي «مكاني مول» بمنطقة نعمة في العين الطريق بشكل يومي، من أماكن غير مخصصة لعبور المشاة على الطريق، معرضين حياتهم لحوادث الدهس من قبل السائقين الآخرين، فضلاً عن أن ذلك يُعد مخالفة عند العبور من مكان غير مخصص للمشاة، حسب قانون السير والمرور، مقترحين إنشاء أماكن عبور مشاة لهم، حفاظاً على السلامة المرورية.