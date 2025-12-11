دراجات نارية

شكا مرتادو الطريق الممتد من منطقة ضدنا باتجاه شاطئ الفقيت في الفجيرة من قيادة فئات من الشباب دراجات نارية، لا تحمل لوحات أرقام، بشكل متهور، إذ يسيرون بسرعات عالية، خصوصاً في الفترة المسائية، فضلاً عن التسابق في ما بينهم، وهذا الأمر يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، كما أنه يربك سائقي المركبات، فضلاً عن أن هذه الدراجات تصدر ضجيجاً عالياً ومزعجاً، علماً بأن هذا التصرف يتكرر مع دخول فصل الشتاء.

حيوانات

قال مرتادو طريق وادي القور - المنيعي إنهم شاهدوا حيوانات سائبة ترعى على أكتاف الطريق وتشكل إرباكاً للسائقين وخطراً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، فضلاً عن أن ظاهرة الحيوانات السائبة تشكل معضلة أمام جهود التطوير والتجميل وعبثها بالمزروعات، ورغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مصادرة هذه الحيوانات إلا أنها تظهر بين فترة وأخرى، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية وضع حل لهذا الأمر.

باعة

شكا سائقون على طرقات منطقة الياسمين في عجمان من وجود باعة متجولين يبيعون عبوات الماء والفول السوداني وبعض أنواع الفواكه والخضراوات، متسائلين عن مدى سلامة هذه المنتجات، التي غالباً تباع في فترتَي الظهيرة والمساء، ودعوا إلى تغليظ العقوبات على مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتعمدون بيع هذه المنتجات من دون شروط صحية وموافقات قانونية من قِبَل الجهات المعنية.

مصرف

أثنى مراجعون لفرع أحد المصارف في عجمان، بالقرب من سيتي سنتر، على ما وصفوه بالتعامل الحضاري من قِبَل موظفي المصرف، على الرغم من أن الفرع يشهد إقبالاً كبيراً من المراجعين لإنجاز معاملاتهم.

