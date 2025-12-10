ردّ من شركة «باركن»

رداً على الشكوى، التي نشرت بتاريخ الرابع من من الشهر الجاري، بشأن تعمّد بعض السائقين ركن مركباتهم في أماكن مخالفة، خصوصاً فوق الأرصفة القريبة من مراكز التسوق، ما يسبّب عرقلة حركة المتسوقين الآخرين، وهو ما يستدعي تكثيف الرقابة لضبط هذه المخالفات وتغليظ الغرامات المالية بحق مرتكبيها، «تقوم شركة (باركن) في دبي فعلياً بمخالفة مثل هذه الحالات بشكل مستمر، حيث يُعد الوقوف فوق الأرصفة من المخالفات الواضحة والصريحة، التي يلتزم مفتشو الرقابة برصدها، وتحرير المخالفات اللازمة بحقها وفق الأنظمة المعتمدة، ولا يوجد أي تسيّب أو تغاضٍ عنها في تعليماتنا أو إجراءاتنا التشغيلية، وتؤكد أنه يتم توجيه المفتشين بشكل دوري للتشديد على مخالفات الوقوف فوق الأرصفة أو حجز ممرات المشاة في مختلف المناطق، خصوصاً بالقرب من مراكز التسوق والمناطق المزدحمة، وسيتم تكثيف الرقابة في الموقع المشار إليه في الخبر، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من الحد من تكرار هذه الممارسات».

عربات

شكا سكان بمنطقة مردف في دبي انتشار عربات التسوق خارج مراكز التسوق في المنطقة، مؤكدين أنهم يرونها على الطرقات والأرصفة وعلى المساحات الخضراء، ما يشوّه المنظر العام للمكان، وذلك بسبب سلوك غير حضاري يقوم به بعض السكان بأخذ هذه العربات بعد الانتهاء من التبضع في مراكز التسوق وتركها بهذه الطريقة.

زراعة

قال سكان بالفوعة والطوية وغيرهما من المناطق الأخرى في مدينة العين إنهم لاحظوا قيام بعض الأشخاص بالزراعة العشوائية أمام مساكنهم، ما يحجب رؤية السائقين، خصوصاً عند التقاطعات، إذ إن هذه المزروعات وامتداد الأغصان وحجب الرؤية، ربما تسبب حوادث مرورية، فضلاً عن ارتباك السائقين وانزعاجهم.

