تصرفات

شكا زوار حديقة «واحة النخيل» العامة، قرب جامع النور في الشارقة، مظاهر غير حضارية، مثل تشغيل أغانٍ وموسيقى على مكبرات صوت، ما يسبب إزعاجاً لمرتادي الحديقة، فضلاً عن رمي المخلفات على العشب، وعدم وجود ضوابط للتدخين في الحديقة، واقترحوا زيادة عدد المشرفين على الحديقة، خصوصاً في أيام الذروة، وتخصيص أماكن للمدخنين أو نقاط تجمّع للتدخين ضمن الحديقة.

شبكة

أبدى سكان بمنطقة الياسمين، الواقعة خلف محطة بترول إينوك، والمجاورة لشارع الشيخ محمد بن زايد، في عجمان، انزعاجهم من ضعف تغطية شبكة الهاتف المتحرك، مشيرين إلى أنهم يعانون الأمريّن منذ فترة من تبعات هذه المشكلة.

ازدحام

أفاد ساكن بمنطقة النهدة الأولى في دبي بأن هناك معابر عدة للمشاة قريبة من المخرج الرئيس للنهدة، وهي غالباً مزدحمة ولا تكاد تخلو من المشاة، خصوصاً معبر المشاة القريب من أحد المتاجر (سوبرماركت)، مقترحين وضع إشارة مرور على هذه المعابر لتنظيم حركة المشاة، بهدف حمايتهم، ولتخفيف الازدحام الخانق في ساعات الذروة.

صرف

شكا سكان بمنطقة الظيت الجنوبي في رأس الخيمة مما وصفوه بـ«معاناتهم المستمرة» من عدم وجود صرف صحي، مؤكدين أنهم لايزالون يستخدمون سيارات شفط لمياه الصرف الصحي بشكل دائم.

مصلى

أكد رواد «لاست إكزت» بجبل علي في دبي، أنهم يعانون صغر حجم المصلى الموجود فيها، مشيرين إلى أن المصلى لا يتسع إلا لعدد قليل من المصلين، ويكتظ بجموع المصلين في أيام الإجازات الأسبوعية، خصوصاً المتوجهين إلى إمارة أبوظبي.