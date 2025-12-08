مسجد

ناشد سكان بمنطقة «هيلز 2» في دبي المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في إنشاء مسجد يستوعب أعداد المصلين في المنطقة، مؤكدين أن المنطقة تحوي كثافة سكانية، ولا يوجد بها سوى مسجد صغير عبارة عن «كرفان»، ولا يستوعب إلا أعداداً قليلة جداً من المصلين.

مواقف

شكا سكان في بعض إمارات الدولة ظاهرة الوقوف العشوائي للدراجات الهوائية في الأماكن العامة وعلى الأرصفة، وعند أعمدة الإنارة والأشجار، ما قد يشوه المظهر العام ويُشكّل خطراً على المارة، خصوصاً أن المنظر يتكرر على الشوارع الرئيسة، كما أعربوا عن استيائهم من المنظر العشوائي الذي يمثله تكدس الدراجات الهوائية في بعض الأسواق، التي تكاد تسد الطرقات وتعوق حركة المارة وتشوه المكان، مقترحين توفير مواقف نظامية وحضارية للدراجات، لاسيما قرب المنازل والأسواق والمساجد، وغيرها من المرافق العامة، للتشجيع على استخدام هذه الوسيلة للتنقل الصديق للبيئة في الرحلات القصيرة.

سلوك

لاحظ زوار حديقة الطوية في العين قيام البعض بترك بقايا الأكل والقمامة، وعلب المشروبات الغازية والأكياس البلاستيكية، حين الانتهاء من قضاء رحلتهم في الحديقة، وهذا يكبد عمال النظافة جهداً إضافياً، جراء هذا السلوك غير الحضاري الذي يشوه جمالية المكان، رغم أن حاويات القمامة منتشرة في كل أجزاء الحديقة، بهدف المحافظة على المظهر الجمالي.

تدخين

لاحظ زوار بعض المراكز التجارية في الدولة قيام بعض المتسوقين بتدخين السجائر الإلكترونية في أروقه هذه المراكز، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبّب استياء كبيراً للآخرين، خصوصاً العوائل التي لديها أطفال وكبار السن، مطالبين المسؤولين عن هذه المراكز بوضع ضوابط صارمة أو تخصيص أماكن للتدخين.