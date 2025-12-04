دراجات

شكا سائقون في رأس الخيمة انتشار قيادة الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي التي يقودها مراهقون بتهور شديد، مؤكدين أن هذه الدراجات لا تحمل أرقاماً مرورية، ما يستدعي قيام الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

سرعة

لاحظ سائقون في الدولة قيام سائقي مركبات نقل (بيك أب) أو حافلات، بالسير بسرعة تتجاوز 140 كيلومتراً على بعض الطرق السريعة من دون التقيّد بالسرعة المقررة لمركباتهم، لذا ينبغي أن يتم استحداث آلية فنية لضبط وتحديد السرعة القصوى لتلك المركبات.

سيارات

لاحظ سكان في مناطق عدة من إمارات الدولة وجود كثير من السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة، ما يُشوّه المظهر الجمالي للمكان، مشيرين إلى أن العدد الكبير من السيارات المهملة يجعل هناك صعوبة على القاطنين في الحصول على أماكن لصف سياراتهم التي يستخدمونها.

فعاليات

كثّفت جهات عدة، في إمارات مختلفة، الفعاليات الشتوية بشكل كبير، وتنوعت بين الفعاليات الصحراوية والترفيهية والتراثية والثقافية، خصوصاً مع بداية دخول فصل الشتاء وتزامناً مع إجازة المدارس.

تحسينات

أثنى سكان في العين على التحسينات التجميلية، وإضافة مرافق ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ومتنزهات حضارية وملاعب رياضية، على طريق بني ياس في منطقة هيلي، الممتد من شارع الشيخ محمد بن خليفة باتجاه هيلي مول، مشيرين إلى أن التحسينات أعطت بُعداً حضارياً لمدينة العين وبنية مستدامة.

