رش

اقترح قراء على الجهات المعنية عمل حملات لرش المبيدات لمنع تكاثر الذباب، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، الذي يشهد انتشاره بشكل كثيف مع اعتدال الطقس وبرودة الأجواء، لافتين إلى ضرورة رش حاويات القمامة والأشجار تفادياً لتكاثره.

باعة

شكا مرتادون لمناطق صناعية، في بعض إمارات الدولة، وجود أشخاص يقومون ببيع الخضراوات والفواكه على أطراف الطرق وتحت أشعة الشمس، بشكل مخالف للقانون، وغير مستوفين لشروط إجراءات السلامة الغذائية، مقترحين تكثيف الحملات التفتيشية على الباعة المتجولين على طرقات هذه المناطق واتخاذ التدابير اللازمة.

تأمين

يعاني بعض عملاء شركات التأمين محدودية تغطيتهم التأمينية، حيث تشمل مستشفيات معينة فقط، ما يُكبّدهم مبالغ مالية طائلة، خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وتمنوا على شركات التأمين مساعدتهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية، بضم مستشفيات كبرى وصيدليات لا تغطيها بطاقاتهم، خصوصاً أن التأمين الصحي يعد من الأمور الأساسية في الرعاية الصحية.

سلوكيات

لاحظ مرتادو كورنيش الفجيرة سلوكيات غير حضارية من بعض المرتادين الذين يتركون مخلفاتهم، سواء كانت أكياساً بلاستيكية أو علباً لمشروبات غازية أو مخلفات أخرى، على الكورنيش أو بالقرب من سلال القمامة، أوعلى الكراسي، أو في الممر المخصص للمشي، ولا يضعونها داخل السلال، واستغربوا أن هؤلاء يستمتعون بالكورنيش ولا يراعون البيئة أو النظافة العامة، إذ يجمع هذه القمامة عمال النظافة التابعون للبلدية التي تقوم بجهد واضح في الحفاظ على نظافة المكان، مقترحين تخصيص مراقب مسائي لتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين.

sekeek@emaratalyoum.com