إعلانات

شكا قراء انتشار إعلانات لقَطْر السيارات تشوّه المنظر العام على طرقات الدولة الرئيسة والفرعية، إذ لا يخلو طريق من إعلانات احتلت أعمدة الإنارة، ومجمعات الكهرباء، ومكبات القمامة، ومبردات المياه عند المساجد، وواجهات المحال التجارية على الطرقات، وقالوا إن تلك الإعلانات باتت تشوّه المنظر الحضاري للطرقات، وتعكس منظراً سلبياً للسياح، علماً بأن هناك طرقاً إلكترونية عدة لتزويد الفرد بخدمة قَطْر السيارات، ولا يحتاج إلى هذه الإعلانات غير الحضارية، وتمنّوا على بلديات الدولة النظر في هذا الأمر.

مواقف

استغرب سكان بمنطقة الخان في الشارقة فرض العديد من الشركات العقارية رسوماً مبالغاً فيها لاستخدام مواقف البنايات، التي من المفترض أن تكون من ضمن المرافق الخدمية المقدمة لسكان البناية من دون رسوم، خصوصاً في ظل ارتفاع الرسوم الإيجارية خلال الفترات الأخيرة.

حُفر

شكا سكان بمنطقة التعاون في الشارقة وجود حفر في المناطق الترابية المحيطة بالبنايات، خلف محطة توزيع الوقود «أدنوك» على شارع الاتحاد، مطالبين بضرورة تسوية تلك الحفر، لاحتمال تسببها في أذية المارّة وحركة السيارات.

أدوية

تساءل قرّاء عن مدى سلامة الأدوية التي يتم بيعها في بعض مراكز التسوق عند الكاشير، لاسيما الخاصة بالأطفال، مثل خافضات الحرارة، وهل تطابق الاشتراطات الصحية المعهودة لدى الصيدليات؟