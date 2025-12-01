احتفالات

شهدت بناياتٌ عدة مظاهر احتفالية ابتهاجاً بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، عبر وضع إضاءات للزينة بألوان العلم، ولافتات متنوّعة على الأسطح الخارجية، بشكل يعبر عن مظاهر بهجة الاحتفالات المبكرة لعيد الاتحاد.

مبادرة

أشاد سكان وحدات سكنية في الشارقة بمبادرة خفض رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة، التي تقدّم خصماً بنسبة 50% على الرسوم، مشيرين إلى تأثيراتها الإيجابية في التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر، داعين إلى توسعة النطاق الزمني للمبادرة ليشمل العقود المنتهية حتى نهاية ديسمبر الماضي، بدلاً من المدة المحددة لها حالياً، التي تشمل عقود الإيجار المنتهية قبل تاريخ 19 سبتمبر.

مطاعم

طرحت مطاعم مختلفة في أنحاء الدولة، أخيراً، عروض تخفيضات موسعة وبنِسَب متباينة على أسعار الوجبات التي توصل خارج المطاعم، عبر الطلب من المنصات الإلكترونية والتطبيقات، في إطار زيادة التنافسية لاستقطاب المتعاملين للطلب عبر تلك المنصات.

توعية

أثنى مستهلكون على مبادرة أطلقها، أخيراً، أحد المراكز المتخصصة في تجارة التجزئة، بوضع نصائح للتوعية، ضمن مطبوعات العروض الترويجية، بكيفية اختيار الأطعمة الصحية والفوائد التي تحتويها، مقترحين تنفيذ منافذ البيع الأخرى مبادرات مماثلة.

مواقف

استغرب عدد من المرضى والمراجعين لعيادة ند الحمر في دبي، عدم توافر مواقف مجانية بالقرب من العيادة، مشيرين إلى أن المواقف المحيطة بالمركز جميعها مدفوعة، الأمر الذي يضطرهم إلى دفع رسوم إضافية أثناء زيارتهم الطبية، أو البحث عن مواقف بعيدة تزيد من صعوبة الوصول للعيادة، خصوصاً لكبار السن والمرضى أصحاب الظروف الصحية الخاصة.