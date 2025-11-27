ركاب

لاحظ قراء زيادة في نسبة نقل الركاب بين المناطق بطرق غير قانونية بمركبات خاصة، في الآونة الأخيرة، وهذا الأمر يكثر لدى جنسيات معينة، بحجة أنهم ينقلون أحد الأصدقاء، وكذلك في المناطق الصناعية بشكل أكبر، رغم أن التشغيل غير القانوني للمركبات يسهم في مشكلة أكبر، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات.

إعلانات

يعاني سكان، في مناطق عدة بالإمارات الشمالية، من الإعلانات التي يوزعها مندوبو شركات بشكل يومي على أبواب البيوت والشقق السكنية، وتحديداً في البنايات التي تقطنها الأسر، مؤكدين أن هذا الأمر أصبح مزعجاً، ويتكرر بشكل شبه يومي.

درّاجات

شكا مرتادون للطريق الممتد من منطقة ضدنا باتجاه شاطئ الفقيت في الفجيرة، وأيضاً في الطرق الفرعية، من قيادة فئات من الشباب درّاجات نارية بشكل فيه تهور، وهي درّاجات غير مرخصة ولا تحمل لوحات أرقام، ويسيرون بسرعات عالية، خصوصاً في الفترة المسائية، ما يُشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، كما أنه يربك سائقي المركبات، فضلاً عن أن هذه الدرّاجات تصدر ضجيجاً عالياً ومزعجاً.

فعاليات

أثنى قرّاء على استغلال الحصون الأثرية في مدينة العين، خلال الفترة الأخيرة، المتمثل في تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية وافتتاح مرافق خدمية فيها، ما يُعزّز الثقافة التراثية والهوية الوطنية في نفوس الأجيال، علاوة على دورها الكبير في استقطاب السياح من داخل المدينة وخارجها، لاسيما مع اعتدال الأجواء.

