هاتف

اقترح سائقون في عجمان مضاعفة عقوبة استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبات، مشيرين إلى أن كثيرين ينشغلون بهواتفهم أثناء القيادة على الطرقات، وفجأة ينحرفون باتجاه المسرب الآخر من دون انتباه للسيارات الموجودة خلفهم، ما قد يعرّضهم ويعرض الآخرين لحوادث مرورية خطيرة، بسبب عدم انتباههم وانشغالهم بالعبث بهواتفهم.

«أجرة»

قال قراء إنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة في إمارات عدة بشكل فيه تهور، خصوصاً الوقوف والانحراف المفاجئين، والسرعة في بعض الأحيان، مشددين على ضرورة وضع حلول لمشكلة القيادة المتهورة لبعض سائقي التاكسي، وعقد محاضرات وبرامج توعية للسلامة المرورية، ووضع عقوبات على المخالفين منهم.

سباحة

لاحظ مرتادون لشواطئ أن أُسراً تترك أطفالها يمارسون السباحة دون رقابة من قِبَلها، وبعض الصغار قد يتوغلون داخل المياه، ما قد يتسبب في حوادث غرق، مشيرين إلى أن بعض أولياء الأمور يتركون الأبناء يمارسون السباحة وهم منشغلون بالهاتف.

واقترحوا تخصيص موظفين يخالفون من يتركون أطفالهم من دون رقابة، علاوة على أن تكون هناك منصات للإنقاذ، والتزام هذه الأسر بالتعليمات الإرشادية، وإجبار الطفل على ارتداء السترة الواقية من الغرق.

صلاحية

اقترح مستهلكون النظر في إلزام محال السوبرماركت، والمنافذ التجارية الكبرى، بوضع لافتات أو تدوين تحذيرات توضح صلاحية المنتجات التي تطرحها بأسعار مخفضة، في حال كانت صلاحيتها قاربت على الانتهاء، إذ إن هذا الأمر يضلل البعض ممن يفاجأ بقرب انتهاء صلاحية المعروضات.

