تدخين

لاحظ قراء في الإمارات الشمالية انتشار محال بيع مستلزمات التدخين بالقرب من أحياء سكنية، مشيرين إلى أن أصحاب تلك المحال يبيعون الدخان ومستلزماته لمن هم دون سن 18 عاماً، وهذا الأمر يشكل هاجساً كبيراً لأولياء الأمور، لذا يقترحون منع ترخيص هذه المحال بالقرب من الأحياء السكنية، لما قد تشكله من تهديد على صحة الشباب.

عشوائية

قال سائقون في إمارات عدة إنهم يعانون من قيام آخرين بإيقاف مركباتهم بطريقة عشوائية أمام المحال التجارية، خصوصاً في الطرق التي بها مسار واحد، ما يتسبب في عرقلة حركة السير في الوقوف الجانبي الذي يأخذ حيزاً من الطريق، مشددين على أن هذا يعتبر سلوكاً غير حضاري، ويسبب استياء لدى السائقين الآخرين.

سلوك

لاحظ سائقون قيام البعض برمي علب المشروبات الغازية وأكواب المشروبات الساخنة من نوافذ المركبات وهم يسيرون على الطرقات العامة، مشيرين إلى أن هذا السلوك غير الحضاري يشوّه المنظر العام، ويشكل عبئاً كبيراً على عمال النظافة، مقترحين فرض غرامات وعقوبات على مثل هؤلاء السائقين الذين لا يتقيّدون بالنظافة العامة والسلوك الحضاري.

معالم

أثنى زوار لمدينة خورفكان في الشارقة على نظافة المعالم السياحية، وأماكنها المميزة التي تجذب السياح من داخل الدولة وخارجها، مشيدين باهتمام الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لنظافة الشواطئ ومحيط الجبال والبحيرات، التي تمزج بين الحداثة والموروث الثقافي للمدينة، وآملين في استغلال كل الأماكن السياحية الطبيعية في أرجاء الدولة لما تحويه من مكنون طبيعي جذاب.