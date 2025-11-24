تسول

أعرب روّاد مطاعم في بعض إمارات الدولة عن استيائهم من وجود متسولين يقفون أمام هذه المنافذ لطلب المال أو الطعام من الزبائن، مشيرين إلى أن بعضهم يعرض وضعه بأنه يمر بظروف معيشية صعبة، ومعظم الزبائن يتعاطفون معهم، في ظل أنهم يدّعون الحاجة، على الرغم من وجود قنوات وجهات رسمية معنية بهذا الشأن، واقترحوا اعتماد آلية للتصدي لهذه الظاهرة الدخيلة.

أصوات

لاحظ سكان في الظيت برأس الخيمة عودة أصوات الدرّاجات النارية في شوارع المنطقة التي يتسابق أصحابها على الطرقات المجاورة، خلال أوقات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاج القاطنين، وإيقاظ الأطفال من نومهم، لافتين إلى أن هذا الأمر فيه طيش وتهور، وقد يعرّض أصحابه لحوادث مرورية خطرة.

سكوترات

شكا سائقون في إمارات مختلفة استخدام شباب سكوترات منخفضة الارتفاع في الشوارع الجانبية، في وقت تكون السيارات أعلى، ما يجعل تلك السكوترات أكثر صعوبة في رؤيتها، ما يزيد احتمالات وقوع تصادمات، مشددين على ضرورة التزام مستخدمي السكوترات بالمسارات والأماكن المخصصة، وعدم السير بين السيارات، تفادياً لأي حوادث محتملة.

مقاهٍ

أبدى مرتادو مقاهٍ استياءهم من قيام بعض المقاهي والكافيهات التي تبث مباريات كرة القدم بفرض حد أدنى للإنفاق على الزبائن، من دون إخطار مسبق، مشيرين إلى أن بعض الزبائن يفاجأون بالمطالبة بالمبلغ عند طلب الفاتورة، ما يسبب لهم حرجاً بالغاً أحياناً، وأكدوا أن بعض الأماكن يضع شرط الحد الأدنى أثناء المباريات الكبرى فقط، فيما تطبّقه أخرى بشكل دائم حتى في الأوقات العادية، وتمنوا على تلك المقاهي توضيح الأسعار والشروط للزبائن قبل الجلوس.