رقابة

دعا مستهلكون إلى فرض رقابة بشكل أكبر على المراكز التجارية، سواء الكبيرة أو المتوسطة، بسبب التفاوت في أسعار السلع والمنتجات، أخيراً، واختلافها ما بين الرفوف الأصلية والأخرى المخصصة للعروض والتخفيضات، إذ لاحظوا أن هناك مراكز تضع أسعار المنتجات المخصصة للتخفيضات والعروض أعلى من أسعار نظيرتها في الرفوف الداخلية، معتبرين أن هذا الأمر بمثابة «تضليل للمتسوقين واستغلال لهم»، ما يستدعي أن تكون هناك رقابة دورية، خصوصاً على السلع الاستهلاكية.

بَرّ

يُعدّ بَرّ الروية وجهة شتوية لسكان دبي والمناطق المحيطة بها، إذ يحتوي على طرقات معبدة بين الكثبان الرملية، ويستقطب الكثير من الأفراد والأسر، خصوصاً في فصل الشتاء واعتدال الجو، واقترح مرتادون لبرّ الروية تنظيم فعاليات شتوية صحراوية تناسب الأجواء، وتجعل المكان مقصداً سياحياً مميّزاً في هذا الموسم.

ملاعب

اقترح أولياء أمور في بعض إمارات الدولة إنشاء مراكز وملاعب إضافية للأنشطة في الإجازات المدرسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة؛ وذلك لمساعدتهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لشَغل أوقات فراغهم بدلاً من إهدارها في أمور غير مفيدة بالنسبة لهم.

سكوتر

قال مرتادون لأماكن عامة مخصصة لرياضة المشي في إمارات عدة، إنهم يعانون استخدام الدرّاجات الكهربائية (سكوتر) من قبل أطفال، يسيرون بها بين الناس بسرعات عالية، قد تنطوي على مخاطر كبيرة، لاسيما أن أغلبهم يقودونها على الطرقات والمسارات المخصصة للمشاة، ما يُشكّل خطراً في حال اصطدامهم بمركبات أو أشخاص.

sekeek@emaratalyoum.com