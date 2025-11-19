نظافة

قال سكان في إمارات عدة إن مستوى نظافة الشوارع، خصوصاً الجانبية، تراجع بشكل ملحوظ، ما يتسبب في انتشار روائح كريهة من صناديق القمامة، ما قد يؤثر في الصحة العامة.

مخالفة

لاحظ روّاد للسوق الصيني في دبي أن سائقين يصفون مركباتهم فوق الرصيف، ويتسببون في عرقلة حركة الزوّار الذين يجرّون عربات تسوق تضم الأغراض التي اشتروها، ويجدون صعوبة في نقلها إلى سياراتهم، لافتين إلى أن هذا الأمر يتكرر بين فترة وأخرى.

تدوير

دعا مستهلكون إلى ضرورة التوسّع في نشر أجهزة تدوير الزجاجات البلاستيكية في مختلف مراكز التسوق بالدولة، ما يزيد معدلات إعادة التدوير لزجاجات مياه الشرب، خصوصاً مع تقديم تلك الأجهزة عند استخدامها محفزات مثل القسائم الشرائية.

فعاليات

مع موسم الطقس المعتدل، وكثرة «الكشتات» الشتوية للاستمتاع ببرودة الجو، لاحظ بعض الأشخاص أن زواراً لوجهات مختلفة، سواء في البر أو المتنزهات والاستراحات المفتوحة يمارسون سلوكاً غير حضاري، يتمثّل في ترك مخلفاتهم تحت الأشجار أو على المسطحات الخضراء أو على الكثبان الرملية، في ظل وجود صناديق مخصصة لذلك، ما يشوه المنظر العام ويضر بالبيئة، على الرغم من جهود نشر التوعية والتشديد على ضرورة المحافظة على تلك الوجهات.

تنظيم

أعرب زوار للقرية العالمية في دبي عن سعادتهم بالتنظيم الرائع خلال موسمها الجديد، مشيدين بتوزيع الأجنحة والأكشاك بشكل أضفى بُعداً جمالياً إضافياً على الوجهة.

sekeek@emaratalyoum.com