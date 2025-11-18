مواقف

يعاني سكان في عدد من مناطق أبوظبي عدم توافر مواقف، وتكدساً يومياً، خصوصاً بعد الساعة السادسة مساء، مقترحين زيادة عدد المواقف لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان تلك المناطق.

عزاب

شكا سكان بمنطقة المصباح في العين وجود عزاب بأعداد كبيرة ومن جنسية واحدة، ما يسبب إزعاجاً وإرباكاً للأسر التي تسكن في هذه المنطقة، فضلاً عن سيرهم بأعداد ومجموعات كبيرة أمام مساكن الأسر، متسائلين عن قانونية وجودهم في هذه المنطقة وبهذه الأعداد الكبيرة.

تكنولوجيا

أشاد قارئ بسرعة إنجاز المعاملات في بعض الدوائر الحكومية بدبي، التي أصبحت مثالاً يُحتذى في توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات العامة، عبر تقديمها خدمات فريدة من نوعها.

حلول

جدد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد دعوتهم إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر على الشارع في الجهة المؤدية من الشارقة إلى دبي، خصوصاً في أوقات الذروة المرورية، لافتين إلى أنهم يضطرون يومياً إلى الانتظار فترات طويلة في الشارع قبل الوصول إلى وجهاتهم.

إشادة

أشاد زوار سوق القطارة التراثي في مدينة العين بالفعاليات التراثية والثقافية، التي تعكس الموروث الشعبي والهوية الوطنية، مشيرين إلى أن هذه الفعاليات تربط الجيل الجديد بعادات وتراث الوطن العريق.