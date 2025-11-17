إطارات

لاحظ مرتادون لطريق الشاحنات بين أبوظبي والعين انتشار أجزاء من بقايا إطارات الشاحنات التالفة على الطريق جرّاء انفجارها، مؤكدين أنها تعود لعدد من الشاحنات المخالفة التي لا تتقيد بالصيانة الدورية للمحافظة على السلامة المرورية.

متنفَّس

أشاد سكان في أم القيوين بالوجهات الجديدة التي افتُتحت أخيراً على ضفاف الخور، مشيرين إلى أنها باتت تُشكّل متنفساً للعائلات بما تضمه من مرافق ترفيهية وجمالية تطل على أفق المدينة، وأكدوا على ضرورة توعية الزوّار بالحفاظ على الألعاب والمساحات الخضراء فيها، لكي تظل محتفظة ببريقها.

تسابُق

شكا سائقون في الذيد قيام فئة من الشباب بقيادة مركبات من دون لوحات أرقام مرورية، وعليها تظليل شامل، ويسيرون على طرقات المنطقة بسرعات عالية واستعراضات وتسابق في ما بينهم، ما يُشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

نسبة

شكا سكان في أبوظبي تلقيهم إنذارات إخلاء من سكنهم أو مطالبتهم بزيادة إيجارية تفوق نسبة 30% دفعة واحدة، معربين عن استغرابهم من هذه النسبة المرتفعة، خصوصاً أنها لم تأتِ بشكل تدريجي.

تسوّل

أشار قرّاء في بعض إمارات الدولة إلى استخدام متسولين طرقاً جديدة للإيقاع بضحاياهم للتعاطف معهم، من خلال الإلحاح في طلب المساعدة بحجة حاجتهم إلى المال لشراء دواء أو طعام أو مواد غذائية، علماً بأن الجهات المعنية تُحذّر من التعاطف مع هؤلاء المتسولين، وتؤكد بأن هناك مؤسسات وجمعيات خيرية معنية تقدم المساعدات للمحتاجين.

