«سكوتر»

شكا عدد من السائقين في مناطق متفرقة بالدولة قيام مستخدمين لـ «السكوتر» بالسير عكس الاتجاه، ما يعرّض سلامتهم وسلامة قائدي المركبات للخطر، مؤكدين أن هذه الرعونة تستدعي ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية الرادعة بحق المخالفين.

شاطئ

شكا زوار وممارسو رياضة المشي على شاطئ الفلامنغو في رأس الخيمة، قيام بعض مرتادي الشاطئ برمي زجاجات المشروبات الغازية، وعبوات المياه، وغيرها من المخلّفات التي تشوه المنظر العام والجمالي للمكان، مقترحين فرض غرامات على الذين يتعمدون رمي وترك مخلفاتهم على الشاطئ.

سيارات

يعاني سكان في مناطق عدة من الدولة وجود الكثير من السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة، ما يشوّه المظهر الجمالي لهذه المناطق، خصوصاً إذا كانت في منطقة حيوية يرتادها العديد من السياح، وأشاروا إلى أن وجود عدد كبير من السيارات المهملة يتسبب كذلك في صعوبة حصول القاطنين على أماكن لصف مركباتهم التي يستخدمونها، فضلاً عن احتلال هذه المركبات مواقف عامة بالقرب من المحال التجارية.

تهور

قال مرتادون للطريق الممتد من منطقة المدام باتجاه مدينة الشارقة، وتحديداً الطريق الجديد الذي يبدأ من الدوار القريب من بلدية المدام، إن هناك سائقين يقودون مركباتهم بسرعات عالية وجنونية وتهور، خصوصاً بين فئة الشباب، وهذا الأمر يكثر في أيام نهاية الأسبوع، وفي بعض الأحيان يحدث تسابق بينهم على هذا الطريق، ما يسبب ارتباكاً كبيراً للسائقين، خصوصاً كبار السن، في ظل وقوع الطريق بين العِزَب، والخوف من وقوع حوادث مرورية بسبب هذا الطيش والتهور.

sekeek@emaratalyoum.com