روائح

قال سكان يقطنون المناطق القريبة من ابن بطوطة مول في دبي إنهم يعانون انبعاث روائح كريهة من الصرف الصحي، مشيرين إلى أن هذه الروائح تزداد في فترات وتقل في فترات أخرى، ما يمثل معاناة كبيرة للسكان، وحرجاً بالغاً لهم أمام ضيوفهم، خصوصاً أن المنطقة سكانية وتحظى بإقبال سياحي كبير من زوار دبي.

عراقيب

اقترح مرتادو المنطقة الصحراوية، القريبة من مستشفى الشيخ خليفة بن زايد التخصصي في رأس الخيمة، تنظيم فعاليات شتوية صحراوية، لما فيها من كثبان رملية (عراقيب) وأشجار الغاف، وارتياد العديد من الشباب والعائلات لها، خصوصاً في نهاية الأسبوع، حيث تشهد كثافة في فصل الشتاء.

سلوك

لاحظ مقيمون وزوّار لبحيرة خالد في الشارقة قيام بعض الزوار بإلقاء علب المشروبات الغازية وعلب المياه في البحيرة، في تصرف غير حضاري، إذ إن هذا الأمر يؤذي البيئة الجميلة التي تمتاز بها البحيرة، وأبدوا استغرابهم من عدم احترام بعض الزوار القوانين العامة التي توجب المحافظة على النظافة، مقترحين قيام الجهات المعنية وضع مراقبين أو كاميرات مراقبة تضبط هذه السلوكيات وفرض عقوبات رادعة لمنع هذه السلوكيات بصورة نهائية.

دراجات

شكا سائقون في رأس الخيمة قيام فئة من الشباب المراهقين بقيادة دراجات نارية وكهربائية على الطرقات الرئيسة، وهذا في حد ذاته يشكّل خطراً على حياتهم وارتباكاً للسائقين الآخرين، مشيرين إلى أن هذا السلوك يكثر في الفترة المسائية وأيام نهاية الأسبوع، وأكدوا أن تنامي هذه الظاهرة من دون عقوبات رادعة للمخالفين يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

sekeek@emaratalyoum.com