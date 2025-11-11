«ردّ»

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن رصد سائقين - قبل التقاطع المؤدي إلى مدخل كبار الشخصيات والفاشن أفنيو في دبي مول - تداخل سيارات بسبب إضاءة الإشارة الخضراء على جهتين في آن واحد، نوهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن «التقاطع يعمل بآلية (Through-Through)، حيث يتم السماح للمتجهين للأمام بالحركة مع الاتجاه المعاكس، وإيقاف حركة المتجهين لليسار، وقد تم تطبيق الآلية الحالية من قبل مهندسين مختصين بالحركة المرورية، وذلك بناءً على دراسات للحجم المروري على التقاطع، وبالاعتماد على معايير السلامة المرورية المعمول بها في إمارة دبي، وعليه نودّ إفادتكم بأن الآلية المطبقة هي الأفضل لضمان انسيابية الحركة المرورية على التقاطع».

أصوات

يعاني سكان بنايات بمنطقة السلمة في أم القيوين تجمّع سيارات وإصدارها أصواتاً عالية، مبدين انزعاجهم من تكرار هذا الأمر بشكل يومي.

سرعة

شكا مرتادو طريق المنامة - أذن باتجاه رأس الخيمة من تجاوزات غير قانونية من قبل سائقين، وسيرهم بسرعات غير قانونية، وتكثر هذه التصرفات في الفترة المسائية نهاية كل أسبوع، لذا يجب أن يتم تكثيف أجهزة الرادار على هذا الطريق لكي يكون رادعاً لهم.

دراجات

شكا سائقون في عجمان قيادة أشخاص دراجات نارية وكهربائية من دون لوحات أرقام مرورية، على طرقات مركز المدينة، ويسيرون عكس الاتجاه، مشكلين خطراً فادحاً على حياتهم، وارتباكاً كبيراً للسائقين الآخرين، مقترحين إلزامهم بارتداء سترة فوسفورية تنبه الآخرين منعاً لوقوع حوادث.

