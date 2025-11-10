مكتبة

يتساءل طلاب عما إذا كان ممكناً فتح أبواب المكتبات العامة يوم السبت، لاستخدامها للمطالعة ومراجعة الدروس، وأن تكون العطلة يوماً واحداً فقط وليست يومين، خصوصاً المقيمين منهم الذين لا يجد أغلبهم مكاناً هادئاً للدراسة في الشقق السكنية، بما يسهم في دفع المسيرة العلمية والتنموية.

سيارات

يشتكي مستأجرون عدم تفهم بعض مكاتب تأجير السيارات، بسبب بعض شروط العقد التي يتم التعاقد عليها بين المستأجر ومكتب الإيجار، ومنها على سبيل المثال أنه عند التأجير لمدة طويلة قد تكون 10 أيام - وفي حال حدوث طارئ يستدعي إعادة السيارة للمكتب بسبب المرض أو السفر بعد أيام أقل من الموعد المحدد - يقوم صاحب المكتب باستيفاء المبلغ كاملاً حتى لو كانت المدة الفعلية للإيجار يومين أو ثلاثة أيام، ويرى أن ذلك مجرد استخدام لشروط العقد من دون تسامح وتفهم للظروف.

نفايات

أكد سكان في إمارة الشارقة أن حاويات النفايات المرصوفة إلى جانب كثير من المجمعات التجارية تمتلئ بسرعة، لكونها تجمع مخلفات الشقق السكنية ومخلفات المحال التجارية، وأن التأخر في رفعها من قبل الجهات المختصة وتركها إلى آخر الليل، كما هو معتاد، يقود إلى تجمع الذباب والحشرات، ما يستدعي التعامل معها مرتين يومياً على أقل تقدير في الأماكن المزدحمة.

اختلاف

انقسم جمهور نادٍ يلعب في دوري أدنوك للمحترفين إلى مجموعتين، الأولى تنتقد أداء المدرب وتطالب بالاستغناء عنه، والأخرى تدافع عنه بعد الخسارة المؤلمة، التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية من الدوري، وسبقها الخروج من كأس رئيس الدولة، حيث وصفه البعض بأنه أقل كفاءة فنياً من لاعبيه، بينما قال مدافعون عنه إنه نجح في نيل نقاط ثمينة أمام فِرَق قوية تنافس على البطولة.

sekeek@emaratalyoum.com