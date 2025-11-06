صلاحية

اقترح مستهلكون للمواد الغذائية ومنتجات أخرى كتابة تاريخ انتهاء الصلاحية بشكل كبير وواضح، وبلون بارز يسهم في تسهيل قراءته والاطمئنان إليه، وأكّدوا أن أغلب المتَّبع حالياً لا يمكن قراءته بصورة واضحة.

نشرة

طالب مرضى بإلزام شركات الأدوية التي توزع منتجاتها داخل الدولة بكتابة النشرة الدوائية باللغة العربية، موضحين أن استخدام لغات أجنبية لا يتقنها المرضى يحول دون الاستفادة من محتوى النشرة وتفادي الأعراض الجانبية المحتملة لبعض الأدوية.

ازدحام

أكّد أولياء أمور طلبة بمدرسة «البيت السعيد» الإنجليزية، بمنطقة العليلة في الشارقة، أنهم لا يشعرون بالاطمئنان على أولادهم خلال رحلة عودتهم إلى البيت بعد نهاية اليوم الدراسي، بسبب ازدحام السيارات، خصوصاً مع تنافس السائقين في ما بينهم للوصول إلى الشارع الرئيس، وعدم اكتراث بعضهم بسلامة المارة وخصوصاً الطلاب.

سائقون

اقترح زوّار مجمعات تجارية ونزلاء في فنادق كبرى، توفر خدمة صف السيارات المدفوعة أو المجانية، انتداب سائقين بعدد أكبر لتسلم السيارات وتسليمها للمستفيدين من الخدمة، في أيام العطلات، بما يسهم في تفادي التأخير، خصوصاً أن التأخير يؤدي إلى التوتر والانزعاج.

كشف

استغرب مريض مراجع لأحد المستشفيات الخاصة من طلب إدارة المستشفى دفع أجرة الكشف مرة ثانية، بسبب مرور أكثر من سبعة أيام على موعد المراجعة الأولى التي لم يستفد منها، وذلك لتأخر جاهزية نتائج التحليلات التي تطلبت منه نحو 10 أيام، مبيناً أنه اضطر إلى دفع الأجور مرة ثانية من دون خطأ منه.

