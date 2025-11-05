ردّ

ردّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على ما ورد في زاوية «لقطة»، حول وقوف بعض السيارات بطريقة مخالفة في أحد المتنزهات، بما يلي:

«تعمل هيئة الطرق والمواصلات على الرقابة اليومية للمواقف العامة غير الخاضعة للرسوم في إمارة دبي، لضبط غير الملتزمين بقانون تنظيم مواقف المركبات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، هذا ويمكن للمتعاملين الإبلاغ عن أي تجاوزات في المواقف العامة، عبر التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة 8009090 ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين».

شكا سائقون في منطقة المدام، التابعة لإمارة الشارقة، عدم إضاءة بعض أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسة للمنطقة، ما يسبّب لهم ارتباكاً أثناء القيادة ليلاً، داعين إلى إيجاد حل لهذا الموضوع.

لاحظ مرتادو منطقة المحيصنة في دبي قيام أطفال بقيادة الدراجات الهوائية والسكوترات، بشكل جماعي، بالقرب من البيوت السكنية، من دون ارتداء الخوذ الخاصة بالسلامة، إذ يقودونها على أرصفة الطرق، ما يسبب إرباكاً للسائقين، نتيجة خوفهم من الاصطدام بهم، وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

أعرب سكان في منطقة رفادة، التابعة لمنطقة المدام في الشارقة، عن انزعاجهم من قيام سائقي سيارات مزودة ودراجات نارية بالقيادة بسرعات جنونية في منتصف البيوت السكنية، على الرغم من وجود دوريات الشرطة، وانبعاث أصوات مزعجة من هذا النوع من السيارات، ما يسبب إزعاجاً لكبار السن والأطفال، خصوصاً في فترة إجازة نهاية الأسبوع.

