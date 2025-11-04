ردّ

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن ملاحظة مرتادين لمحطات المترو أن بعض الركاب ينشغلون بهواتفهم المحمولة أثناء عبورهم بوابات الدخول والخروج أو عند استخدام السلالم الكهربائية، ما يتسبب في بطء الحركة وحدوث تصادمات وازدحامات، أشارت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أنها «تولي السلامة العامة وسهولة التنقل الاهتمام اللازم، ومن أجل ذلك تقوم بالتأكيد على تطبيق الآداب العامة وقواعد ومعايير السلوك في استخدام وسائل التنقل في القطارات، من خلال وضع اللوحات والملصقات الإرشادية والتوعوية، الخاصة بعدم التدافع واحترام المسافة الشخصية، وإتاحة الطريق للغير، والانتقال إلى العربة والسماح للركاب بالخروج من المترو قبل الدخول، بالإضافة إلى نشر الإعلانات الصوتية الخاصة بالآداب والسلوكيات العامة، وكذلك يتم إطلاق حملات توعوية بشكل مستمر حول آداب وسلوكيات الاستخدام الأمثل للقطارات والنقل العام متضمنة سلوكيات مختلفة من بينها استخدام الهواتف المحمولة في النقل العام».

باعة

قال مرتادون للطرق الرئيسة في الإمارات الشمالية إن هناك مركبات تنتشر على بعض الطرق تقوم ببيع الفواكه والخضراوات تحت أشعة الشمس، من دون ترخيص أو تبريد لهذه المنتجات الغذائية، ما يثير التساؤلات حول مدى تطابقها مع معايير السلامة الغذائية.

لغة

لاحظ قراء في الفترة الأخيرة وجود أخطاء لغوية على لافتات لأعمال الطرق في بعض إمارات الدولة، ومركبات أسطوانات الغاز، وتتم ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بشكل خاطئ يشوه هوية اللغة العربية، مقترحين على الجهات المختصة تنظيم حملات تحافظ على هوية اللغة العربية من التشويه.

sekeek@emaratalyoum.com