مظلات

يقترح عدد من كبار السن أن تقوم الجهات المسؤولة عن المواقف المدفوعة بإنشاء مظلات تقيهم حرارة الشمس وأشعتها أو الأمطار، كي يتمكنوا من دفع قيمة الفواتير من دون التعرّض للأذى، مؤكدين ضرورة وجود أجهزة مخصصة لكبار السن قريبة من أماكن المظلات.

خطر

استغرب مستأجرون في بناية بإمارة الشارقة اصطحاب أحد النزلاء كلاباً كبيرة الحجم إلى شقته بشكل دائم، ما يسبب رعباً للأطفال والنساء، بسبب خطورتها، وعندما تمت مفاتحته من قبل المسؤولين في البناية، أوضح أنها مُطعمة ضد الأمراض المعدية، وأن البلدية لا تمنع ذلك وفقاً للوائح المعمول بها، ما قد يقودهم إلى ترك البناية قبل إيجاد حلول تحميهم.

تدخين

استغرب مرضى يراجعون مستشفيات في بعض إمارات الدولة تدخين أطباء وممرضين السجائر الإلكترونية داخل المستشفيات، وبعضهم داخل غرف الكشف العلاجي، مقترحين القيام بتفتيش مفاجئ يسهم في إيقاف هذا الخلل التنظيمي، كونه يؤثر في صحة المرضى نفسياً وصحياً.

جهود

يبذل الجهاز الإعلامي لنادي العين لأصحاب الهمم جهوداً مميّزة في دعم وسائل الإعلام المحلية لأجل إجراء المقابلات، من خلال تنظيم التواصل مع الرياضيين أصحاب الهمم، وتوفير ردود منطقية تساعد الإعلاميين، ما أشاع الروح المعنوية العالية لدى أصحاب الهمم والإعلام، في مبادرة تدعم الرياضة المجتمعية بشكل بارز.

