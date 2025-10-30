تواصل

اقترح سائقون في الشارقة توفير قناة للتواصل من خلال تطبيق شرطة الشارقة أو قنوات التواصل الاجتماعي، ليتم من خلالها التقديم والإبلاغ عن السيارات المخالفة في الطرقات، سواء بالصورة أو الفيديو، ليكون الفرد شريكاً مع الجهات المعنية في الحفاظ على السلامة المرورية وثقافتها، لافتين إلى أن مثل هذه القنوات مطبّقة في بعض إمارات الدولة.

التزام

شكا سائقون عدم التزام بعض السيارات بالمسارات المحددة، والتجاوز بشكل مخالف في منطقة الدوار المتقاطع بين شارع البدع وشارع أم عمارة بالقرب من محطة مترو الخليج التجاري، ما يتسبب في تعطيل حركة السير.

شاطئ

أشاد مرتادون للشاطئ العام في كورنيش أبوظبي بمستوى النظافة والخدمات العامة للشاطئ، مؤكدين أنهم يستمتعون بجودة المرافق والأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية والشاطئية، مقترحين في الوقت ذاته زيادة عدد الشواطئ المجانية في منطقة الكورنيش.

مشاة

استغرب سائقون في الدولة عدم احترام بعض المشاة لقواعد إشارات المرور، وعدم الانتظار حتى تتحول الإشارة إلى اللون المسموح لهم بالعبور خلاله، ما يتسبب في حالة من الارتباك لدى سائقي السيارات، خصوصاً خلال فترات ذروة الازدحام بالطرق.

صيدلية

اشترطت صيدلية معروفة، وتنتشر في جميع إمارات الدولة، عدم صرف مبلغ التخفيض الذي تمنحه للمنتجات الخاصة بها للزبائن دون متابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال التطبيق الذي يروج لها. ويتساءل الزبائن عن مشروعية ذلك، خصوصاً أن كثيراً من مرتادي الصيدلية هم من كبار السن أو المرضى.

