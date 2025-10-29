ازدحام

شكا قراء في الشارقة تهوّر بعض السائقين خلال ساعات الازدحام المروري الكثيف، وعدم الالتزام بخط السير والتجاوزات غير القانونية، وعرقلة السير على الطريق الكائن بعد دوار التعاون عند المخرج المؤدي إلى دبي، مشيرين إلى أن التجاوزات تتكرر بشكل يومي، ما يزيد الازدحام بسبب عرقلة انسياب حركة السيارات.

إنفلونزا

اقترح ذوو طلبة على وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام التعليم الهجين المرن (التعليم عن بُعد)، خلال مواسم الإنفلونزا (أكتوبر ونوفمبر)، خصوصاً في مراحل التعليم الأساسي، لتخفيف حدة الإنفلونزا الموسمية في المدارس، لافتين إلى أن عدوى الطلبة وأمراضهم تنتقل من المدرسة إلى البيت والعكس، وتتسبب في انتشار المرض بشكل أسرع في المجتمع.

ملابس

استغرب أولياء أمور فرض بعض المدارس أسعاراً مبالغاً فيها على الأزياء المدرسية، على الرغم من تدني جودة بعض تلك الأزياء، وإصرار إدارات المدارس على الالتزام بالشراء من المنافذ المخصصة لبيع تلك الملابس التابعة لها.

«كاشف»

اقترح مستهلكون إلزام منافذ البيع وخصوصاً من فئات «الهايبر ماركت» بوضع أجهزة كاشف الأسعار، خصوصاً مع تجاهل العديد من المتاجر تركيب تلك الأجهزة، على الرغم من أهميتها في مساعدة المستهلكين في معرفة أسعار السلع المشمولة بالتخفيضات، ودعم اتخاذهم قرارات شراء تلك المنتجات.

مستلزمات

طرحت بعض المتاجر مستلزمات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 للدولة بشكل مبكر، وتشمل ملابس تتضمن ألوان علم الدولة، والأعلام بأحجام مختلفة، والمستلزمات التي تطلبها المدارس للاحتفال بهذه المناسبة.

