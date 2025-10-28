مشاة

شكا سائقون على الطريق الممتد من دوار المدام باتجاه مليحة في الشارقة من قطع أصحاب المحال التجارية الطريق باتجاه الطرف الآخر دون العبور من جسر المشاة، خصوصاً في المنطقة التجارية بعد دوار المدام، مشيرين إلى أن عبورهم المفاجئ يُشكّل خطراً بالغاً، ويهدد بوقوع حوادث مرورية. وأكدوا أنه في حال وضع سياج حديدي مرتفع وسط الطريق سيكون من الصعب تجاوزه، ما يجبرهم على استخدام جسر المشاة، للمحافظة على السلامة المرورية.

مياه

اقترح مستهلكون تشديد الرقابة والنظر في جودة عبوات المياه الكبيرة وعدد مرات استخدامها، لافتين إلى أن بعضها قديم وتظهر عليه مدة الاستخدام الطويلة، ما يثير الشكوك لديهم من معايير السلامة.

درّاجات

أبدى مارة في منطقة النعيمية 3 بإمارة عجمان، ملاحظة تتعلق بسلوك سائقي درّاجات التوصيل، حيث يقوم بعضهم باستخدام الممرات والأزقة الضيقة بين المباني وغير المخصصة لمرور المركبات، للانتقال من شارع إلى آخر، ويلجأ السائقون إلى ذلك لاختصار المسافة، ما يُشكّل خطراً كبيراً على سلامة السكان، خصوصاً الأطفال الذين يلعبون ويتحركون في تلك الممرات الضيقة.

كلاب

شكا مرتادون لمنطقة مصفح في أبوظبي انتشار كلاب سائبة في المنطقة بشكل كبير، لافتين إلى أنها تسير في مجموعات وبأعداد كبير بين المساكن والطرقات العامة، معربين عن استيائهم من هذه الظاهرة.

