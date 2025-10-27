شهادة

قال قارئ في الفجيرة إنه سبق له التقديم على طلب استخراج شهادة دراسية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم منذ 10 أيام، بعد سداده رسوم الشهادة، ولم يتسلمها بعد، مشيراً إلى أنه اتصل بالرقم المجاني، وقدم شكاوى عدة دون أن يتم الحل، مستغرباً التأخر في إنجاز المعاملات إلكترونياً.

ملصقات

لاحظ مرتادون لمحطات المترو أن بعض الركاب ينشغلون بهواتفهم المحمولة أثناء عبور بوابات الدخول والخروج، أو عند استخدام السلالم الكهربائية، ما يتسبب في بطء الحركة، وحدوث تصادمات وازدحامات، مقترحين وضع ملصقات توعية تُذكّر بضرورة الانتباه، وعدم استخدام الهاتف في هذه المواقع، حفاظاً على سلامة الجميع وسلاسة التنقل داخل المحطات.

شاحنات

اقترح سائقون أن يتم منع سير الشاحنات الكبيرة من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحاً، ومن الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساءً، لأن سيرها في هذه الأوقات يسبب ازدحاماً على الطرقات، خصوصاً مع وجود الحافلات المدرسية والسيارات الصغيرة.

هاتف

شكا سائقون ظاهرة انشغال آخرين بهواتفهم أثناء القيادة على الطرق السريعة، وفي المسارات السريعة، إذ يقودون ببطء، ويعرقلون حركة السير، ويحاولون إنجاز أعمالهم أثناء القيادة، دون اعتبار لقوانين السير وسلامة مستخدمي الطرق.

مشاة

اقترح قراء على الجهات المعنية إطلاق حملات توعية للسائقين، تحثهم على إفساح الطرق أمام المشاة على الممرات الخاصة بعبور المشاة، مشيرين إلى أن بعض السائقين يرون أن أولوية المرور لهم، ولا يبطئون من سرعة مركباتهم أمام هذه الممرات.