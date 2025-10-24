شكر

تشكر صحيفة «الإمارات اليوم» كلاً من: هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة على تعاونهما المستمر وتجاوبهما السريع مع ملاحظات القراء التي ترد عبر زاوية «سكيك»، وحرصهما على معالجة الملاحظات والأخطاء الميدانية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وترسيخ مفهوم الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية في خدمة المجتمع.

خدمة

شكا متعاملون مع عدد من البنوك طول مدة الانتظار الذي يسبق التحدث إلى موظف خدمة المتعاملين هاتفياً، خصوصاً أن هناك طلبات تحتاج إلى سرعة استجابة، منها إقفال البطاقة عند الفقدان أو التعرض للمضايقات وغيرهما.

رخص

يطمح خريجون جدد في بعض كليات الطب إلى الإسراع في استخراج رخص التدريب من دوائر الصحة، كي يستفيدوا من سنة التميّز التي تؤهلهم للعمل، متمنين النظر في ذلك، حتى يستثمروا وقتهم بشكل صحيح.

سلوكيات

قال سكان في عجمان إن هناك ظاهرة وسلوكيات دخيلة انتشرت أخيراً على طرقات الإمارة جرّاء رمي سائقين القمامة من نوافذ المركبات، مشوهين المظهر العام للطرق، ما قد يعطي انطباعاً غير حضاري لغيرهم.

درّاجات

شكا سائقون في منطقة هيلي والرملية في العين قيام فئة من الشباب بقيادة درّاجات نارية ذات الدفع الرباعي على الطرقات الرئيسة والفرعية، خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل، فضلاً عن إصدارها أصوات ضجيج عالية تزعج السكان.

sekeek@emaratalyoum.com