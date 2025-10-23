إشارة

رصد سائقون، قبل التقاطع المؤدي لمدخل كبار الشخصيات والـ«فاشن أفنيو» في دبي مول، تداخل السيارات بسبب إضاءة الإشارة الخضراء على جهتين في آنٍ.

إزعاج

شكا سكان في مشروع عزيزي ريفيرا بمنطقة الميدان، إزعاج السيارات «المزودة»، وسرعتها العالية في المنطقة السكنية، ما يسبب خطراً على السكان، وطالبوا بوضع لوحات تحديد السرعات في المنطقة وكاميرات مراقبة ترصد السيارات التي يصدر منها ضجيج المحركات.

فواتير

يعاني مستخدمون لسيارات الأجرة في بعض إمارات الدولة اشتراط بعض السائقين الدفع النقدي وعدم قبول البطاقات، مشيرين إلى أنهم يقدمون تبريرات غير منطقية، منها عطل جهاز الدفع أو عدم وجود شحن، وأسباب أخرى تُربك مستخدمي سيارات الأجرة.

إعلانات

قال قراء إن إضاءة بعض الإعلانات التجارية في الشوارع العامة، لاسيما على شارع الاتحاد (طريق دبي - الشارقة)، تتسبب في إرباك السائقين نتيجة شدة توهجها، ما قد يُعرّض مستخدمي الطريق للخطر، ويؤثر سلباً في مستوى السلامة.

استراحة

طالب سائقون في دبي بالنظر في عمل دراسة جدوى لنقل محطة استراحة الشاحنات في منطقة الطي بمحاذاة شارع الإمارات، لما تسببه من ازدحام مروري وتأثيرات بيئية وبصرية في المنطقة، مقترحين نقلها إلى موقع بديل مناسب بعيد عن الأحياء السكنية.