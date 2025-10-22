رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن معاناة موظفين في منطقة الممزر بدبي، ازدحاماً شديداً يومياً خلال وقت الظهيرة، عند خروجهم من العمل، خصوصاً عند أحد التقاطعات، حيث لا تمر إلا مركبة أو اثنتان عند الإشارة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنه «تمت مراقبة التقاطع، وأخذ الملاحظة في الحسبان، والتعديل على تواقيت الإشارة لتتناسب مع الكثافة المرورية خلال أوقات الذروة المسائية لجميع الاتجاهات، مع إعطاء أولوية الحركة المرورية للخارجين من منطقة المدارس، كما تتم مراقبة التقاطع من قبل المهندسين المختصين بشكل مستمر لضمان انسيابية الحركة المرورية في المنطقة».

مشاة

اقترح سكان في الشارقة تبديل مكان عبور المشاة في الدوّار الكبير في منطقة المناخ وسط المدينة في الجهة المقابلة لبريد الشارقة إلى مكان أفضل من الحالي، بسبب قربه من خروج السيارات من الدوار باتجاه الشارع الرئيس بسرعة قد تعرّض المشاة للخطورة غير المتوقعة.

مقابلة

استغرب إعلاميون طلب مسؤول إداري في أحد أندية الهواة التخصصية بكرة القدم مراجعة إدارة التسويق في النادي للحصول على موافقة لعمل مقابلة إعلامية مع المدرب واللاعب، ما يستغرق وقتاً طويلاً قد يفقد الخبر أهميته. وناشدوا اتحاد الكرة وضع آلية تسهّل التغطية الإعلامية.

شبكة

شكا سكان في منطقة هور العنز (شرق) في دبي، وتحديداً المنطقة المجاورة لمحطة مترو القيادة، الضعف الشديد في تغطية شبكات الهاتف الجوال، مشيرين إلى أن هذه المشكلة تبرز بشكل رئيس داخل المنازل في المنطقة، إذ يعانون ضعف تغطية شبكة الجوال، وتقطع الصوت عند إجراء المكالمات، إضافة لضعف الإنترنت باستخدام بيانات الهاتف.