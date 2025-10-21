رد

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن اقتراح سائقين في خورفكان على الجهات المختصة، إضافة لوحة وقوف إلزامي للمشاة عند مسجد أم المؤمنين حفصة بنت عمر، رضي الله عنهما، إذ أشاروا إلى أن المصلين يذهبون إلى المسجد من الجهة الأخرى من الشارع من دون وجود لوحة إلزامية لوقوف المشاة، «توجهت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بالشكر للسائقين على ملاحظاتهم البنّاءة، وحرصهم الدائم على سلامة المصلين ومستخدمي الطريق في خورفكان. واطّلعت الهيئة على الملاحظة المتعلقة بضرورة توفير لوحة (وقوف إلزامي للمشاة) بالقرب من المسجد، وتؤكد أنه سيتم تكليف الفرق الفنية المختصة بدراسة الموقع ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، للنظر في الحلول المناسبة التي تكفل أعلى مستويات السلامة للمشاة، مع ضمان انسيابية حركة المركبات، وبما يتماشى مع المعايير المرورية المعتمدة. وتؤكد الهيئة أن مثل هذه الملاحظات تمثل عنصراً أساسياً في دعم جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة السلامة المرورية، بما يسهم في توفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة، تلبي تطلعات المجتمع. ويُسعد الهيئة تلقي الملاحظات والاستفسارات عبر مركز الاتصال على الرقم 600525252 على مدار الساعة».

توعية

اقترح قارئ على الجهات المعنية إطلاق حملات توعية لسائقي الدراجات النارية، خصوصاً الذين يعملون في مجال خدمة توصيل طلبات الطعام، وذلك لتوعيتهم بمخاطر القيادة بتهور والتنقل بسرعة ما بين السيارات، ما يؤدي إلى إرباك حركة السير، والتسبب في حوادث مرورية.

ازدحام

شكا سكان بشارع الكويت في عجمان من الازدحام الشديد عند الجسر الجديد مع شارع الاتحاد والمخرج إلى منطقة عجمان الصناعية، مؤكدين أن هذا الازدحام بسبب وجود مخرج واحد، ومئات السيارات من ثلاثة اتجاهات تريد دخوله، وهو ما يحدث اختناقاً مرورياً شديداً.

