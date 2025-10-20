رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن معاناة سكان منطقة الجداف في دبي، وتحديداً عند نادي ضباط شرطة دبي، من كثرة محال تأجير السيارات وسلوك القائمين عليها، وإغلاق الشارع عبر إيقاف سيارات وسط الطريق، ما يُعيق مرور السكان إلى منازلهم، علاوة على سلوكهم غير اللائق في حال طُلِب منهم إخلاء الطريق، «أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن فرق التفتيش في الهيئة قامت بمتابعة الموقع ورصدت بعض حالات الوقوف العشوائي وعدم الالتزام بالمواقف المدفوعة، وبناء على ذلك سيتم تنفيذ حملة ميدانية مشتركة، لضبط وتنظيم عملية الوقوف، بما يضمن سهولة الحركة والالتزام بالأنظمة».

فعاليات

تُشكّل الساحة المحيطة بمسجد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمنطقة الراشدية في عجمان متنفساً للأسر والأطفال للتنزه وإقامة الجلسات العائلية وقضاء أوقات ممتعة، كما أن هذه الساحة تُعدّ مكاناً مناسباً لعشاق رياضة المشي لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لذا يقترح البعض استغلال المنطقة المحيطة بالمسجد والقريبة من قصر الزاهر كذلك لإقامة فعاليات وأكشاك في أيام نهاية الأسبوع تجذب الأسر مع تحسن الأجواء والدخول في فصل الشتاء.

شباب

قال مرتادون لمنطقة كايت بيتش في جميرا، إن هناك شباباً يستخدمون الدرّاجات الكهربائية (سكوترات) بطريقة خطأ، ويسيرون على الطرقات الفرعية والرئيسة بأعداد كبيرة ويقومون بإجراء سباقات فيما بينهم، ما يسبب إرباكاً للآخرين.

مركبات

دعا سائقون إدارات المرور في بعض إمارات الدولة إلى تفعيل مخالفة قيادة المركبة ببطء في الشوارع الرئيسة التي تزيد السرعة فيها على 100 كم، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء يتسببون في تكدس المركبات خلفهم من دون سبب، وهذا الأمر يُعدّ مخالفاً للنظام المروري.

