رد

رداً على الشكوى التي نشرت بشأن الخطأ اللغوي في إحدى لافتات مشروع لامير في دبي، أفادت هيئة الطرق والمواصلات بأنها «أجرت اللازم في الموقع عبر إزالة اللوحات المؤقتة التي تتضمن الخطأ اللغوي، وحثت الجمهور الكريم على إبلاغ الهيئة مباشرة عن طريق قنوات الاتصال الرسمية في حالة رصد أي ملاحظة بخصوص التحويلات المرورية».

أحراش

لاحظ عدد من السائقين وجود نباتات كثيفة «أحراش» في الجزيرة الوسطية بشارع المنامة، بالقرب من محطة الصرف الصحي في منطقة ورسان بدبي، مشيرين إلى أن نموها بشكل عشوائي يعوق الرؤية عند المنعطف الموجود في الشارع.

فعاليات

اقترح قراء استغلال الأجواء الشتوية بالدولة في تكثيف الفعاليات الشتوية الصحراوية بشكل أكبر في كل إمارات الدولة، لما تتميز به الدولة من مقومات سياحية صحراوية وجبلية تشجع على استقطاب السياحة الداخلية والخارجية خصوصاً في فصل الشتاء.

تسول

قال سكان في مدينة العين إنهم لاحظوا وجود أشخاص يتسولون ويدعون الحاجة إلى المال خصوصاً في مركز المدينة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعد ظاهرة دخيلة على المجتمع رغم وجود جهات خيرية معنية بهذا الأمر.

مشاة

قال ذوو طلبة في مدرسة النجاح بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، إنهم يعانون وأطفالهم عدم وجود «خطوط للمشاة» عند مداخل المدرسة ومخارجها، مشيرين إلى أن هذا الأمر يؤثر في سلامة الطلبة وأمنهم، وأكّدوا أنهم خاطبوا جهات عدة بهذا الشأن.