رد

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية سكيك بشأن شكاوى سكان في منطقة مردف بدبي من قيام متسوقين بالوقوف أمام المساكن الخاصة جراء تفعيل رسوم على مواقف السيارات في المراكز التجارية القريبة من هذه المساكن، «أفادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأنها جدولت الزيارات الميدانية الدورية في منطقة مردف ضمن خطة التفتيش اليومية، وذلك لضمان التقيّد التام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، كما يتم تكثيف أعمال الرقابة بصورة منتظمة وشبه يومية، حيث يجري تنبيه السائقين المخالفين في المرات الأولى حرصاً على تعزيز الالتزام الطوعي، وفي حال تكرار المخالفة تتخذ الإجراءات اللازمة وتحرر المخالفات وفق القوانين والإجراءات المتبعة».

مطبّات

قال سائقون في منطقة المصباح بالعين إنه تم إنشاء مطبات اصطناعية قبل أيام على الطريق الممتد من دوار المصباح باتجاه دوار الرميلة دون لوحات تحذيرية تشير إلى وجود هذه المطبات، مشيرين إلى أن أغلب السائقين وقعوا فيها بسرعات عالية دون أن ينتبهوا لها.

شاطئ

شكا مرتادون لشاطئ المعيريض في رأس الخيمة من قيام بعض روّاده بترك القمامة من الأكياس البلاستيكية وعلب المياه والمشروبات الغازية بعد قضاء أوقاتهم في المكان، مشيرين إلى أن هذا التصرف غير حضاري، إذ يعد الشاطئ من الوجهات التي تتميز بالهدوء.

شاحنات

طالب سائقون على طريق «دبي-العين» في الفترة المسائية بالنظر في أمر تجاوز الشاحنات على الطريق بشكل مفاجئ، وسيرها في المسار الأوسط وبعض الأحيان الأيسر، ما يسبب ربكة كبيرة للسيارات الأخرى، لافتين إلى أن هذا الأمر يكثر في الفترات المسموح فيها بسير هذه الشاحنات على الطريق.