رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن شكوى من متعاملين جراء الازدحام الشديد في مركز تمام لفحص وتسجيل المركبات في رأس الخور في نهاية عطلة الأسبوع، «طبّقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام حجز المواعيد بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتقليل الازدحام بمراكز الفحص الفني من خلال توزيع المتعاملين بشكل متوازن على المراكز، وليتمكنوا من فحص مركباتهم دون تأخير، علماً بأن الهيئة تتابع بدقة العمليات التشغيلية بمراكز الفحص الفني لتحسين تجربة المتعاملين، وحصولهم على الخدمة بشكل سلس».

عشوائية

قال سكان بالبنايات الواقعة خلف كورنيش الخان في الشارقة إنهم يعانون الاصطفاف العشوائي وإغلاق الطريق من بعض المركبات، ويجدون مشقة يومية خلال الدخول والخروج، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى الوقوف بأماكن رملية فيها كثير من الحفر، وصعوبة مرور المركبات الصغيرة جراء ذلك.

تلوث

تساءل قراء عن وجود مركبات وحافلات في شوارع دبي والشارقة تصدر من عوادمها أدخنة كثيفة تُسبّب تلوثاً بيئياً واضحاً، رغم أن الفحص الفني السنوي لتجديد المركبات يُفترض أن يمنع تشغيل مثل هذه المركبات.

إضاءة

يعاني سكان في منطقة الفرجان بجبل علي في دبي عدم إنارة بعض الطرق في المنطقة، مشيرين إلى أن المنطقة سكنية ومكتظة بالسكان.

زحمة

قال سكان في منطقة الخوانيج بدبي إنهم يعانون ازدحاماً غير طبيعي على طرقات المنطقة بسبب السيارات التي تتخذ المنطقة مخرجاً باتجاه الشارقة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة لتغيير المسارات باتجاه المخارج الصحيحة بدلاً من استخدام المناطق السكنية.

