رد

رداً على الشكوى التي نشرت أخيراً في «سكيك» بشأن شكاوى طلبة وأولياء أمورهم في المدينة الجامعية بدبي الواقعة على طريق (دبي - العين) حول الازدحام اليومي والكثيف للمركبات في الساعات الأولى، في حين أن المنطقة فيها مدخلان فقط، وتعاني اكتظاظ المركبات وتكدّسها، «تولي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أهمية خاصة لتلبية المتطلبات المرورية في تلك المنطقة، إذ يتم تنفيذ توسعات على شارع دبي - العين، وشارع الشيخ زايد بن حمدان، وتم تطوير تقاطعات ومداخل المدينة الجامعية السبعة بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف مركبة في الساعة، ما أسهم في تعزيز انسيابية الحركة. كما تُنفّذ حالياً طريق ند حصة وتقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان، لتوفير بديل إضافي من شارع الشيخ محمد بن زايد، والمتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2026. وتتضمن خطط الهيئة كذلك تطوير محور شارع الشيخ زايد بن حمدان وتقاطعاته مع شارعي المنامة ورأس الخور، لرفع كفاءته المرورية بمحاذاة المنطقة، على أن تبدأ الأعمال خلال العام الجاري، إلى جانب استمرار مراقبة الحركة، وتقييم الحاجة إلى حلول عاجلة إضافية عند بعض المداخل».

إضاءة

لاحظ قراء أن أعمدة الإنارة على الطرق تظل مضاءة بعد شروق الشمس ولفترات طويلة تزيد على الساعة في بعض مناطق دبي، واقترحوا إيجاد آليات مرنة، تسهم في تقليل الاستهلاك وتحافظ على البيئة.

حصى

سبّبت شاحنة متوسطة الحجم إرباكاً مرورياً على شارع أم سقيم في دبي، نظراً للسرعة العالية للشاحنة التي كانت محمّلة بمواد بناء وتسير على المسار السريع، إذ تطاير الحصى الصغير من تحت الغطاء القماشي ليضرب الزجاج الأمامي للمركبات.

سرعات

يعاني سكان داخل مجمعات الفلل السكنية، عدم التزام سائقي دراجات «الدليفري» بالسرعات المقررة في المناطق السكنية، وقيادة الدراجات النارية بسرعات عالية للغاية، دون مراعاة معايير السلامة.

sekeek@emaratalyoum.com