ازدحام

شكا سكان في منطقة دبي للإنتاج للجهات المعنية مما وصفوها بـ«معاناة الازدحام اليومي» للمركبات خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية على طريق ميديا 2 المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مشيرين إلى بطء في الحركة المرورية وقلة ثقافة بعض السائقين الذين يسيرون في طريق (U turn) المؤدي للالتفاف إلى الخلف ثم الدخول على الطريق، ما يسبب ازدحاماً خانقاً.

درّاجات

أعرب سائقون على الطرق العامة السريعة - سواء داخل المدن أو خارجها - عن قلقهم من سير سائقي دراجات نارية، خصوصاً دراجات التوصيل، في المسار الأيسر المخصص للمركبات الصغيرة، باعتباره طريقاً سريعاً، مشيرين إلى أن هناك لافتات تمنع قيادة هذه الدراجات على هذا المسار.

نقاط

أشار سائقون لديهم مركبات مرخصة من إمارة دبي إلى أنهم يعانون عدم قدرتهم على تجديد مركباتهم التي بها نقاط سوداء في إمارات أخرى إلا بعد التوجه إلى إدارة المرور في الإمارة التي حصلت فيها المخالفة المرورية لتسويتها، ما يعد مشقة كبيرة على السائقين، مقترحين إمكانية جعل تسوية المخالفات المرورية في الإمارة نفسها التي رخصت المركبة، أو تفعيل الإجراءات الإلكترونية لتسوية النقاط المرورية، اختصاراً للوقت، وتجنباً لمشقة الطريق.

عشوائية

قال سكان في منطقة المجاز في الشارقة إنهم يعانون مشكلة الاصطفاف العشوائي للدراجات الخاصة بالتوصيل على الأرصفة، مشيرين إلى أن هذا يتسبب في تلوث بصري وبيئي، ويشوه المنظر الحضاري، فضلاً عن إزعاج الآخرين بأصوات الدراجات وروائح البنزين.