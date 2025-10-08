«الداماس»

شكا سكان في منطقة المحيصنة 3 في دبي - وتحديداً المنازل القريبة من شارع بيروت - وجود أشجار الداماس على امتداد الشارع، ما سبب لهم مشكلة في وصول جذور هذه الأشجار إلى أنابيب الصرف الصحي وإغلاق بعضها جرّاء كثافة هذه الجذور على أنابيب الصرف وشربها للمياه.

شاحنات

قال سائقون على شارع الإمارات إنهم يعانون عدم التزام بعض سائقي شاحنات النقل بالمسارات المخصصة لهم، على الرغم من وجود اللافتات الإرشادية بهذا الشأن، ما يؤدي إلى تجاوز المركبات الأخرى، ويسبب ازدحاماً مرورياً، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

توصيل

يعاني سكان في واحة دبي للسيليكون استخدام شركات التوصيل وسيلة جديدة تتمثّل في الدرّاجات الهوائية، والتي لا يلتزم بعض قائديها بقوانين المشاة أو الدرّاجات، إذ لاحظ بعضهم أنهم يقودون على الأرصفة وبعكس الاتجاه دون أدنى انتباه أو تركيز، ما يسبب ارتباكاً لسائقي سيارات ومشاة أيضاً، علاوة على عدم التزامهم أدنى معايير السلامة التي تتمثّل بالخوذة أو الأشرطة الليلية العاكسة.

«كشاتة»

مع بداية دخول فصل الشتاء وعودة رحلات البر، لاحظ عدد من الكشاتة (مرتادو رحلات البر) انتشار ظاهرة قيادة مراهقين درّاجات نارية «رباعية الدفع» بتهور كبير بين الطرق المؤدية للعزب وعلى الغطاء النباتي، ما يسبب إزعاجاً كبيراً لسكان ومرتادي هذه المناطق، إضافة إلى إتلاف الغطاء النباتي.