طوارئ

شكت متعاملة مع «صحة دبي» الإجراءات الروتينية في قسم الطوارئ التي واجهتها، وأسهمت في تكرار الإجراءات نفسها في مركز البرشاء الصحي وتحويلها إلى مستشفى راشد؛ دون حل مشكلتها، أو تشخيص العارض الطبي الذي اشتكت منه.

جِمال

لاحظ سائقون على الطريق الممتد من شارع القاسمية باتجاه المدام في الشارقة وجود جمال سائبة تسير على أطراف ومنتصف الطريق، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب ربكة كبيرة لقائدي المركبات، وخشية من وقوع حوادث، لافتين إلى أن تلك الجمال تظهر بين فترة وأخرى، خصوصاً في المساء.

مطبات

طالب سائقون على شارع إبراهيم محمد المدفع المقابل لـ«اتصالات» في الشارقة، الجهات المعنية بالنظر في أمر إعادة تلوين وصبغ المطبات الاصطناعية على طول الطريق، مشيرين إلى أن عدم وضوحها يحدث ربكة للسائقين، خصوصاً مع السرعات العالية.

إغلاق

أعرب متعامل عن استيائه الشديد جراء عدم إرجاع مبلغ الطلبية لدى أحد تطبيقات توصيل الطعام، بعدما اكتشف أن المطعم مغلق والتطبيق يُظهر المطاعم بعد الإغلاق مفتوحة، وهذا يضلل العميل، ولا يُعيد إليه المبلغ المدفوع لطلبية الطعام.

ازدحام

قال موظفون في منطقة الممزر بدبي إنهم يعانون في وقت الظهر عند خروجهم من مقر العمل ازدحاماً يومياً شديداً، خصوصاً عند أحد التقاطعات، حيث لا تمر مركبة أو اثنتان عند الإشارة.

