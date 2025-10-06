ضباب

لاحظ سائقون أن بعض قائدي المركبات يتخذون قرار التوقف وعدم استمرار القيادة خلال أوقات الضباب على طرق بمسار واحد في اتجاهين، ما يسبب إرباكاً لحركة المرور، كون هذه الطرق ضيقة أصلاً، ولا يسمح فيها بالتوقف على الجانبين.

وقوف

يعاني سكان في منطقة «داماك هيلز 1» في دبي وقوف سيارات على المسار الأيمن من الطرق، ما يُشكّل خطراً على السائقين وإرباكاً لهم في حال الخروج المفاجئ لهذه المركبات، مشيرين إلى أن الطرق في المنطقة تتكون من مسارين في كل اتجاه وهي طرق متعرجة.

مول

قال سكان في مدينة العين، إن افتتاح «الجيمي مول» أعطى بُعداً جمالياً وحضارياً للمراكز العصرية، كما أنه شهد أعداداً كبيرة وغير مسبوقة من الزوار، مشيرين إلى أن بعض الزوار يوقفون مركباتهم في المنطقة السكنية المحيطة بالمول، جراء شدة الإقبال، مقارنة بأعداد المواقف.

مسارات

طالب سائقو دراجات نارية الجهات المعنية في الدولة بإنشاء مسارات مخصصة لهم، ومربعات للوقوف عند الإشارات الضوئية، مثلما هو مطبق في بعض دول العالم، مشيرين إلى أن هذا الأمر يُسهّل استخدام الدراجات النارية على الطرقات بكل يسر، ويُسهم في سلاسة الحركة المرورية، ويُجنّبهم انبعاثات المركبات من الكربون وقت الازدحام، ويُعزّز ثقافة عدم تجاوز البعض بين المركبات والدخول بينها.

ازدحام

قال سائقون على الطريق الممتد من تقاطع الميدان باتجاه جميرا في دبي، إنهم يعانون الازدحام اليومي الكثيف في الفترة الصباحية، مشيرين إلى أن الازدحام يبدأ من التقاطع إلى الطريق المؤدي إلى شارع الشيخ زايد.

