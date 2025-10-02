انزعاج

شكا سكان بمنطقة مردف في دبي قيام متسوقين بالوقوف أمام المساكن الخاصة بهم، جراء تفعيل رسوم على مواقف السيارات في المراكز التجارية القريبة من هذه المساكن، معربين عن انزعاجهم الشديد من ذلك.

إطارات

تساءل متعاملون عن الفروق الكبيرة في أسعار إطارات السيارات من محل لآخر، ومن إمارة إلى أخرى، مشيرين إلى أن نوعية الإطار من حيث الحجم ونوعية المنتج واحدة، معربين عن شكوكهم في جودة هذه الإطارات في ظل فارق السعر.

إشارات

يلجأ سائقون إلى استخدام الإشارات التحذيرية الرباعية خلال أوقات الضباب، ما يربك حركة المرور، كون هذه الإشارات تستخدم عند التوقف الطارئ على الطريق، وللتنبيه بوجود خطر محدق، وعند التوقف على كتف الطريق أو وقوع حادث سير، ما يستدعي تدشين حملات مرورية للتوعية في هذا الإطار.

طريق

يعاني سائقون على شارع الإمارات (العابر)، من جسر أم القيوين باتجاه رأس الخيمة، الازدحام اليومي والخانق من كثرة الشاحنات المتجهة إلى رأس الخيمة، مشيرين إلى أن الطريق يتكون من ثلاثة مسارات فقط، لافتين إلى أنه قبل الجسر باتجاه الشارقة يتكون الطريق من خمسة مسارات، وتوجد انسيابية في الحركة المرورية.

روائح

شكا مشاة في بعض إمارات الدولة روائح حاويات قمامة موجودة قرب محال الجزارين، مشيرين إلى أن أصحاب هذه المحال يقومون برمي مخلفات اللحوم والدجاج في هذه الحاويات، ما يؤدي إلى انبعاث روائح مزعجة.