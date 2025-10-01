ضجيج

شكا سكان بمنطقة مصفح الصناعية في أبوظبي انزعاجهم المتكرر، لاسيما في ساعات الليل المتأخرة، بسبب قيام سائقين بتجربة سياراتهم المعدّلة في شوارع المنطقة، ما يسبب ضوضاء وضجيجاً للأهالي.

اقتراح

اقترح مواطنون متقاعدون أن يتم النظر في إعفائهم من رسوم المواقف في إمارات الدولة، وتوفير بطاقات خصم لهم، مثل بطاقتَي «فزعة» و«إسعاد»، وغيرهما من البطاقات الخاصة بالخصومات.

سلوكيات

أعرب مرتادون لممشى بحيرة المارينا في دبي عن انزعاجهم من سلوكيات بعض موظفي المطاعم، الذين يقفون في وسط الممشى لجذب المشاة، خصوصاً السياح منهم، مشيرين إلى أن ذلك يزعج المارة جراء مناداتهم بطرق غير لائقة.

درّاجات

شكا سائقون بمنطقة النايفة في العين قيام فئة من المراهقين بقيادة دراجات نارية غير مرخصة على الطرقات الرئيسة والفرعية، بسرعات عالية تشكل خطراً على حياتهم، وارتباكاً كبيراً للآخرين، مشيرين إلى أن هذا السلوك يكثر في الفترة المسائية.

مسارات

تبذل بلديات عدة في الدولة جهوداً لافتة في تطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية في طرقات مراكز المدن، ما أضفى عليها بُعداً جمالياً وشكلاً حضارياً، ودعا سكان إلى امتداد مثل هذه المشاريع لبقية المناطق الحيوية، ما يشجع على ممارسة الرياضة بشكل حيوي.