تقييم

لاحظ متعاملون أن هناك موظفين ومندوبين في شركات ومؤسسات يطلبون من المراجعين إجراء تقييم لهم أو للخدمة، وفي بعض الأحيان بإلحاح، لافتين إلى أن الأمر بات يشكل إزعاجاً لدى المراجعين، مقترحين على إدارات الشركات ترك الحرية للمتعامل في إجراء التقييم من عدمه.

ازدحام

يعاني سكان منطقة المصفح التجارية في أبوظبي الازدحام المروري بمنطقة المدارس بشكل كبير، نظراً إلى وجود أكثر من مدرسة متقاربة ضمن مربع واحد، مع مخرج واحد فقط عند منطقة السفير هايبرماركت، ما يسبّب أزمة خانقة، خصوصاً في أوقات دخول الطلاب وخروجهم.

«شغرافة»

يعاني سكان المدينة المستدامة بمنطقة شغرافة (1) في الشارقة الازدحام اليومي والكثيف على الطريق الرئيس للمنطقة، والمؤدي إلى إمارة عجمان، مشيرين إلى أن الازدحام يكون خانقاً في الفترة المسائية، ما يؤدي إلى بطء في الحركة المرورية، فضلاً عن وقوع حوادث بشكل شبه يومي، لافتين إلى أن بعض السائقين يضطرون إلى السير على الطرق الترابية جراء هذا الازدحام.

«سلامة»

أثنى ذوو طلبة في الدولة على التطبيق الذكي «سلامة»، الخاص بمواصلات طلبة المدارس وتتبع حركتهم من المدرسة وإليها، وإشعار أولياء الأمور بتوقيت وصول الطلبة.

مقطورة

انتشر في الآونة الأخيرة ترك «القالوصات» المقطورات على جانبي الطريق في بعض إمارات الدولة لفترات طويلة، ما يشوه المنظر الحضاري والجمالي للطرقات العامة، وينم عن سلوك غير حضاري من قبل أشخاص لا يراعون المظهر العام للمكان، خصوصاً مع تحسن الأجواء وقدوم الشتاء، حيث تستخدم هذه المقطورات لقطر الدراجات النارية.