غرامات

استغرب سكان بناية في عجمان إعلان إدارة البناية، عبر إشعارات وضعتها في المصاعد وعدد من ممرات البناية، عن فرض غرامات مالية على المستأجرين الذين يصفون سياراتهم في المواقف الخطأ، متسائلين عن مدى أحقية الشركة التي تدير البناية في الحصول على تلك الغرامات.

بطاقات

فوجئ ذوو طلبة في مدارس خاصة مختلفة بمطالبة إدارة الحسابات في المدارس برسوم إضافية عند سداد الرسوم عبر البطاقات الائتمانية، معتبرين أن السداد بالبطاقات يعد من وسائل السداد التي تتيحها المدارس والمؤسسات الخدمية، ومن غير المقبول تحصيل رسوم إضافية من أسر الطلبة عند استخدام تلك البطاقات.

عشوائية

قال سكان بمنطقة زعبيل في دبي إنهم يواجهون مشكلة متكررة، تتعلق بوقوف السيارات العشوائي في الشوارع الداخلية، خصوصاً في المنطقة السكنية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى إعاقة حركة السكان، وصعوبة استخدام المواقف المخصصة لهم، إضافة إلى التضييق على الممرات، وعرقلة سيارات الطوارئ، لافتين إلى أن هذه الظاهرة تسبب إزعاجاً للأهالي، وتؤثر في انسيابية الحركة المرورية والراحة العامة في الحي.

سرعة

اقترح سائقون على الطرقات الخارجية السريعة التي تربط إمارات الدولة، أن يتم رفع السرعة من 140 كم إلى 160 كم، مشيرين إلى أن الطرق ذات بنية تحتية عالية.

